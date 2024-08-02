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Путин по телефону поблагодарил Лукашенко за содействие при организации обмена

Ведомости

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за содействие в организации обмена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера», – сказал он (цитата по ТАСС).

По информации пресс-службы президента Белоруссии, в ходе разговора лидеры двух стран также обсудили вопросы, которые затрагивались во время встречи на Валааме.

1 августа в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Путин подписал указы о помиловании заключенных, среди которых – морпех Пол Уилан, гражданин России и Германии Кевин Лик, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политический деятель Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и журналистка Алсу Курмашева.

В Россию вернулись бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, ученый Михаил Микушкин, журналист Павел Рубцов, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, обвиненный в экономических преступлениях Владислав Клюшин и обвиненный в незаконной закупке электроники для ВПК РФ Вадим Конощенок.

В Кремле дали высокую оценку взаимодействию с КГБ и внешнеполитическим ведомством Белоруссии. Песков также отдельно отметил роль Лукашенко «в составлении такой сложной цепочки» обмена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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