Путин по телефону поблагодарил Лукашенко за содействие при организации обмена
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за содействие в организации обмена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера», – сказал он (цитата по ТАСС).
По информации пресс-службы президента Белоруссии, в ходе разговора лидеры двух стран также обсудили вопросы, которые затрагивались во время встречи на Валааме.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Путин подписал указы о помиловании заключенных, среди которых – морпех Пол Уилан, гражданин России и Германии Кевин Лик, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, политический деятель Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и журналистка Алсу Курмашева.
В Россию вернулись бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, ученый Михаил Микушкин, журналист Павел Рубцов, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, обвиненный в экономических преступлениях Владислав Клюшин и обвиненный в незаконной закупке электроники для ВПК РФ Вадим Конощенок.
В Кремле дали высокую оценку взаимодействию с КГБ и внешнеполитическим ведомством Белоруссии. Песков также отдельно отметил роль Лукашенко «в составлении такой сложной цепочки» обмена.