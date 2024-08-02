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МИД Франции призвал своих граждан покинуть Иран как можно скорее

Ведомости

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Иран из-за рисков военной эскалации в регионе. Об этом сообщает BFMTV.

В МИДе не уточнили количество французских граждан, которых может коснуться эта новая рекомендация, но подчеркнули, что вся территория Ирана отмечена красным цветом на карте рекомендаций для путешественников.

«Поэтому гражданам Франции официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран по любым причинам», – добавили в министерстве.

31 июля в результате удара в собственной резиденции в Тегеране погиб глав политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания. Он прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Власти США утверждают, что непричастны к убийству Хании. Израильские военные не комментируют случившееся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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