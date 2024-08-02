МИД Франции призвал своих граждан покинуть Иран как можно скорее

31 июля в результате удара в собственной резиденции в Тегеране погиб глав политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания. Он прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Власти США утверждают, что непричастны к убийству Хании. Израильские военные не комментируют случившееся.