МИД Франции призвал своих граждан покинуть Иран как можно скорее
Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Иран из-за рисков военной эскалации в регионе. Об этом сообщает BFMTV.
В МИДе не уточнили количество французских граждан, которых может коснуться эта новая рекомендация, но подчеркнули, что вся территория Ирана отмечена красным цветом на карте рекомендаций для путешественников.
«Поэтому гражданам Франции официально рекомендуется воздержаться от поездок в Иран по любым причинам», – добавили в министерстве.
31 июля в результате удара в собственной резиденции в Тегеране погиб глав политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания. Он прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Власти США утверждают, что непричастны к убийству Хании. Израильские военные не комментируют случившееся.