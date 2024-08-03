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Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе

Ведомости

Делегация Израиля прибыла в Каир для продолжения консультаций по соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет The Jerusalem Post.

В состав делегации входят директор разведки «Моссад» Давид Барнеа и директор израильской Службы общей безопасности Ронен Бар. Ожидается, что делегация встретится с главой египетской разведки Аббасом Камелем. Стороны обсудят сделку по возвращению израильских заложников и прекращению огня в анклаве, а также возобновление работы контрольно-пропускного пункта «Рафах».

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

На следующий день Израиль ударил по резиденции главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Хания прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом.

Иранские власти пообещали заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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