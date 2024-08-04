Channel 12: Байден в разговоре с Нетаньяху призвал его перестать «нести чушь»
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его перестать «нести чушь». Об этом пишет Channel 12.
Байден и Нетаньяху 1 августа обсуждали ситуацию вокруг переговоров с группировкой «Хамас» о перемирии и освобождении заложников в секторе Газа. Израильский премьер сообщил, что в переговорном процессе есть «прогресс». На это американский президент ответил: «Прекратите нести чушь».
Байден на этой неделе высказался о гибели лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании. Он заявил, что его убийство не способствует достижению перемирия в Газе, писало агентство Reuters. NYT также писала, что лидер США заявил Нетаньяху, что убийство лидера «Хамаса» было «неудачно спланировано».
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Три официальных лица в США и Израиле позднее заявили, что Иран в ответ на гибель главы политбюро «Хамаса» может ударить по Израилю 5 августа.