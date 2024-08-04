Channel 12: Байден в разговоре с Нетаньяху призвал его перестать «нести чушь»

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Три официальных лица в США и Израиле позднее заявили, что Иран в ответ на гибель главы политбюро «Хамаса» может ударить по Израилю 5 августа.