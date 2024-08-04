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В Германии призвали установить погранконтроль между ЕС и Венгрией

Ведомости

Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал ввести пограничный контроль с Венгрией на всех границах Евросоюза. Об этом он заявил Bild am Sonntag.

«Европейские договоры допускают пограничный контроль в исключительных ситуациях. Точно так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны будут сделать то же самое. Недопустимо, чтобы страна ЕС практически бесконтрольно пускала россиян в страну», – сказал министр.

В конце июля Венгрия расширила список стран, граждане которых могут получить рабочие визы без проверок безопасности, включив туда Россию и Белоруссию. Венгерские власти ожидают около 65 000 рабочих. Как отмечала FT, визовые ограничения были смягчены на фоне планов Будапешта построить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю заявил, что решение Венгрии смягчить визовые ограничения для российских туристов создает лазейку для шпионов. Затем разъяснений от Будапешта потребовала Еврокомиссия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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