В Германии призвали установить погранконтроль между ЕС и Венгрией

«Европейские договоры допускают пограничный контроль в исключительных ситуациях. Точно так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны будут сделать то же самое. Недопустимо, чтобы страна ЕС практически бесконтрольно пускала россиян в страну», – сказал министр.