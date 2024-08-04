В Германии призвали установить погранконтроль между ЕС и Венгрией
Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал ввести пограничный контроль с Венгрией на всех границах Евросоюза. Об этом он заявил Bild am Sonntag.
«Европейские договоры допускают пограничный контроль в исключительных ситуациях. Точно так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны будут сделать то же самое. Недопустимо, чтобы страна ЕС практически бесконтрольно пускала россиян в страну», – сказал министр.
В конце июля Венгрия расширила список стран, граждане которых могут получить рабочие визы без проверок безопасности, включив туда Россию и Белоруссию. Венгерские власти ожидают около 65 000 рабочих. Как отмечала FT, визовые ограничения были смягчены на фоне планов Будапешта построить атомную электростанцию с использованием российских технологий.
Глава Европейской народной партии Манфред Вебер в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю заявил, что решение Венгрии смягчить визовые ограничения для российских туристов создает лазейку для шпионов. Затем разъяснений от Будапешта потребовала Еврокомиссия.