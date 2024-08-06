Шойгу встретился с Алиевым в Азербайджане

5 августа Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Иран. Агентство Mehr сообщило, что в Тегеране секретарь Совбеза России провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Иранский лидер подчеркнул, что рассматривает развитие отношений с Россией как одно из приоритетных направлений внешней политики. Шойгу отметил развитие в отношениях между странами.