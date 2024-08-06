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Шойгу встретился с Алиевым в Азербайджане

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу» – говорится в сообщении.

5 августа Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Иран. Агентство Mehr сообщило, что в Тегеране секретарь Совбеза России провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Иранский лидер подчеркнул, что рассматривает развитие отношений с Россией как одно из приоритетных направлений внешней политики. Шойгу отметил развитие в отношениях между странами.

12 мая Шойгу, занимавший пост министра обороны, был отправлен в отставку и назначен на должность главы Совбеза России. Он сменил на этом посту бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, который руководил Совбезом с 2008 г. Пост министра обороны занял бывший первый-вице премьер Андрей Белоусов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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