Шойгу встретился с Алиевым в Азербайджане
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу» – говорится в сообщении.
5 августа Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Иран. Агентство Mehr сообщило, что в Тегеране секретарь Совбеза России провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Иранский лидер подчеркнул, что рассматривает развитие отношений с Россией как одно из приоритетных направлений внешней политики. Шойгу отметил развитие в отношениях между странами.
12 мая Шойгу, занимавший пост министра обороны, был отправлен в отставку и назначен на должность главы Совбеза России. Он сменил на этом посту бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, который руководил Совбезом с 2008 г. Пост министра обороны занял бывший первый-вице премьер Андрей Белоусов.