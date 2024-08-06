Посольство России в Бангладеш сообщило о нормализации обстановки в стране

Протестующие в Бангладеш выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.