Посольство России в Бангладеш сообщило о нормализации обстановки в стране
Обстановка на улицах в Бангладеш постепенно нормализуется после массовых беспорядков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.
«С утра 6 августа во всей стране отменен комендантский час, открываются образовательные и государственные учреждения, частные организации, фабрики. Возобновил работу международный аэропорт Дакки», – отметили в дипведомстве.
Протестующие в Бангладеш выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
Протесты переросли в беспорядки с требованием об отставке премьер-министра Бангладеш. 4 августа произошли столкновения между демонстрантами и сторонниками правительства. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек.
На фоне беспорядков и усугубления ситуации премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку. Хасина бежала из страны на военном вертолете вместе со своей сестрой, которая является гражданкой Великобритании. Вертолет приземлился в Индии. Газета The Hindu сообщила, что премьер планирует просить убежища в Великобритании.