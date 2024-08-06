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Премьер Румынии решил бойкотировать закрытие Игр в Париже из-за отзыва медалей

Ведомости

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку намерен бойкотировать закрытие Олимпиады в Париже в связи с тем, что румынские гимнастки лишились медалей за третье и четвертое место из-за апелляции американской сборной. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», – написал премьер-министр.

В ходе Игр румынская гимнастка Ана Бэрбосу завоевала бронзовую медаль по итогам вольных упражнений, но представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок. Заявление было одобрено, в результате чего Бэрбосу опустилась на четвертое место, а бронзовую медаль отдали спортсменке из США Джордан Чайлз. Кроме того, с четвертого на пятое место сместилась румынская гимнастка Сабрина Манека-Войня.

Портал Prosport сообщает, что Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд.

Церемония закрытия Игр состоится 11 августа на парижском стадионе «Стад де Франс», где пройдут также соревнования по легкой атлетике и регби. Известно, что в церемонии примет участие американский актер Том Круз (у него уже есть олимпийский опыт – в 2004 г. он был участником эстафеты олимпийского огня перед Играми в Афинах), а художественный руководитель шоу – французский режиссер Тома Жолли, в портфолио которого более 20 постановок в театрах Франции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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