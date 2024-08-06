Премьер Румынии решил бойкотировать закрытие Игр в Париже из-за отзыва медалей

Церемония закрытия Игр состоится 11 августа на парижском стадионе «Стад де Франс», где пройдут также соревнования по легкой атлетике и регби. Известно, что в церемонии примет участие американский актер Том Круз (у него уже есть олимпийский опыт – в 2004 г. он был участником эстафеты олимпийского огня перед Играми в Афинах), а художественный руководитель шоу – французский режиссер Тома Жолли, в портфолио которого более 20 постановок в театрах Франции.