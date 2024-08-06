Премьер Румынии решил бойкотировать закрытие Игр в Париже из-за отзыва медалей
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку намерен бойкотировать закрытие Олимпиады в Париже в связи с тем, что румынские гимнастки лишились медалей за третье и четвертое место из-за апелляции американской сборной. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», – написал премьер-министр.
В ходе Игр румынская гимнастка Ана Бэрбосу завоевала бронзовую медаль по итогам вольных упражнений, но представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок. Заявление было одобрено, в результате чего Бэрбосу опустилась на четвертое место, а бронзовую медаль отдали спортсменке из США Джордан Чайлз. Кроме того, с четвертого на пятое место сместилась румынская гимнастка Сабрина Манека-Войня.
Портал Prosport сообщает, что Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд.
Церемония закрытия Игр состоится 11 августа на парижском стадионе «Стад де Франс», где пройдут также соревнования по легкой атлетике и регби. Известно, что в церемонии примет участие американский актер Том Круз (у него уже есть олимпийский опыт – в 2004 г. он был участником эстафеты олимпийского огня перед Играми в Афинах), а художественный руководитель шоу – французский режиссер Тома Жолли, в портфолио которого более 20 постановок в театрах Франции.