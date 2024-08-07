WP: Израиль сразу сообщил США об ответственности за гибель Хании
Израиль проинформировал официальных лиц США о том, что является ответственным за убийство Хании, передает The Washington Post.
«Хотя Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании, сразу после этого он проинформировал официальных лиц США о том, что несет за это ответственность», – говорится в материале.
Отмечается, что «за кулисами» между Соединенными Штатами и Израилем «нарастают трения». По словам источников WP, официальные лица Белого дома расценили убийство Хании «как неудачу в их многомесячных попытках добиться прекращения огня в Газе».
По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен возглавляет дипломатическую кампанию по оказанию косвенного давления на Иран и призывает высших должностных лиц в Каире, Багдаде и других арабских столицах к сдержанности любого ответа Тегерана.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после гибели в конце июля – начале августа Исмаила Хании, командира вооруженных формирований ливанской «Хезболлы» Фуада Шукера и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Группировки возложили ответственность за их убийство на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».
Блинкен 7 августа заявлял, что США с союзниками подали Израилю и Ирану сигнал, что никому не следует идти на дальнейшую эскалацию напряженности.