WP: Израиль сразу сообщил США об ответственности за гибель Хании

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. По его словам, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».