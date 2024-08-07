Послы США и Британии в Японии пропустят церемонию в Нагасаки
Посол США в Японии Рам Эмануэль не будет присутствовать на памятной церемонии, которая пройдет в Нагасаки 9 августа в день 79-й годовщины американской атомной бомбардировки. Это ответ на то, что Израиль, который атакует территорию Газы, не был приглашен на церемонию, пишет издание 47 News.
Согласно заявлению консульства США в Фукуоке, на церемонии в Нагасаки в качестве представителя правительства США будет присутствовать его главный консул.
Агентство Kyodo сообщает, что посол Великобритании в Японии Джулия Лонгботтом также заявила, что она решила не присутствовать на церемонии в Нагасаки, поскольку отказ от приглашения Израиля может быть расценен как отношение к нему как к России и Белоруссии.
Посол Израиля в Японии Гилад Коэн назвал решение не приглашать страну прискорбным, заявив, что оно «посылает неверный сигнал миру».
6 августа посол Израиля посетил церемонию в Хиросиме, что вызвало недовольство общественников – около 100 протестующих собрались в Мемориальном парке мира. Власти города заявили, что не приглашают Палестину на том основании, что она не является государством, признанным японским правительством, или членом Организации Объединенных Наций. Это решение вызвало негативную реакцию, было расценено как проявление двойных стандартов, и многие указывали на то, что Россия и Белоруссия третий год подряд не получали приглашения на фоне украинского конфликта. Позже официальные лица Хиросимы заявили, что планируют пересмотреть правила приглашения на следующий год.
6 и 9 августа 1945 г. ВВС США сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.