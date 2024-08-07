Послы США и Британии в Японии пропустят церемонию в Нагасаки

6 августа посол Израиля посетил церемонию в Хиросиме, что вызвало недовольство общественников – около 100 протестующих собрались в Мемориальном парке мира. Власти города заявили, что не приглашают Палестину на том основании, что она не является государством, признанным японским правительством, или членом Организации Объединенных Наций. Это решение вызвало негативную реакцию, было расценено как проявление двойных стандартов, и многие указывали на то, что Россия и Белоруссия третий год подряд не получали приглашения на фоне украинского конфликта. Позже официальные лица Хиросимы заявили, что планируют пересмотреть правила приглашения на следующий год.