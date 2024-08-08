Турция может интегрировать российские С-400 в свой «Стальной купол»

«Стальной купол» (Steel Dome) – многоуровневая система противовоздушной обороны, которая, как утверждается, является более комплексной, чем израильский «Железный купол». С помощью «Стального купола» системы ПВО различных диапазонов, разработанные турецкой оборонной промышленностью, такие как KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+, SİPER и другие системы ПВО, смогут действовать интегрированно. С-400 также могут быть включены в эту систему. Помимо систем вооружения, под «Стальным куполом» также будут работать радиолокационные и электрооптические системы, осуществляющие точное слежение, идентификацию и классификацию цели.