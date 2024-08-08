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Турция может интегрировать российские С-400 в свой «Стальной купол»

Ведомости

Турция может интегрировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в свою систему ПВО «Стальной купол». Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

«Стальной купол» (Steel Dome) – многоуровневая система противовоздушной обороны, которая, как утверждается, является более комплексной, чем израильский «Железный купол». С помощью «Стального купола» системы ПВО различных диапазонов, разработанные турецкой оборонной промышленностью, такие как KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+, SİPER и другие системы ПВО, смогут действовать интегрированно. С-400 также могут быть включены в эту систему. Помимо систем вооружения, под «Стальным куполом» также будут работать радиолокационные и электрооптические системы, осуществляющие точное слежение, идентификацию и классификацию цели.

Система «Стальной купол» разрабатывается для нейтрализации угроз, которые входят или могут войти в воздушное пространство Турции на любой высоте. К таким угрозам относятся крылатые ракеты, беспилотные аппараты-камикадзе, микро-беспилотники, роевые беспилотники и вертолеты. Отмечая, что невозможно предотвратить большое количество различных угроз с помощью одной системы, эксперты по безопасности обращают внимание на важность интегрированной многоуровневой противовоздушной обороны в таких условиях. Помимо стратегических целей, «Стальной купол» призван полностью обеспечить воздушную безопасность Турции и способен уничтожить возможные угрозы за пределами территории страны.

Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал о начале поставок в Турцию С-400 в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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