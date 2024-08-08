Турция может интегрировать российские С-400 в свой «Стальной купол»
Турция может интегрировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в свою систему ПВО «Стальной купол». Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
«Стальной купол» (Steel Dome) – многоуровневая система противовоздушной обороны, которая, как утверждается, является более комплексной, чем израильский «Железный купол». С помощью «Стального купола» системы ПВО различных диапазонов, разработанные турецкой оборонной промышленностью, такие как KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+, SİPER и другие системы ПВО, смогут действовать интегрированно. С-400 также могут быть включены в эту систему. Помимо систем вооружения, под «Стальным куполом» также будут работать радиолокационные и электрооптические системы, осуществляющие точное слежение, идентификацию и классификацию цели.
Система «Стальной купол» разрабатывается для нейтрализации угроз, которые входят или могут войти в воздушное пространство Турции на любой высоте. К таким угрозам относятся крылатые ракеты, беспилотные аппараты-камикадзе, микро-беспилотники, роевые беспилотники и вертолеты. Отмечая, что невозможно предотвратить большое количество различных угроз с помощью одной системы, эксперты по безопасности обращают внимание на важность интегрированной многоуровневой противовоздушной обороны в таких условиях. Помимо стратегических целей, «Стальной купол» призван полностью обеспечить воздушную безопасность Турции и способен уничтожить возможные угрозы за пределами территории страны.
Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал о начале поставок в Турцию С-400 в 2019 г.