Путин попросил врио губернатора Курской области доложить о ситуации в регионе
Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова доложить о происходящем в регионе в настоящий момент. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», – отметил глава государства.
Смирнов уточнил, что в оперштаб Курской области круглосуточно координирует ситуацию в регионе. Работа по эвакуации людей шла круглосуточно, она продолжает вестись и в настоящий момент. В пунктах временного размещения остаются свободные места. Вывозить людей из приграничных районов будут на автобусах и железнодорожном транспорте.
Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, вынужденным покинуть свое жилье из-за украинских обстрелов в регионе.
Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атак дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
8 августа уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об увеличении числа пострадавших при обстрелах ВСУ детей до девяти. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московские клиники доставили пятерых пострадавших. Они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.