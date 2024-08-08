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Путин попросил врио губернатора Курской области доложить о ситуации в регионе

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова доложить о происходящем в регионе в настоящий момент. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», – отметил глава государства.

Смирнов уточнил, что в оперштаб Курской области круглосуточно координирует ситуацию в регионе. Работа по эвакуации людей шла круглосуточно, она продолжает вестись и в настоящий момент. В пунктах временного размещения остаются свободные места. Вывозить людей из приграничных районов будут на автобусах и железнодорожном транспорте.

Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, вынужденным покинуть свое жилье из-за украинских обстрелов в регионе.

Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атак дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

8 августа уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об увеличении числа пострадавших при обстрелах ВСУ детей до девяти. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московские клиники доставили пятерых пострадавших. Они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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