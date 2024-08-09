Судан проведет консультации с США по переговорам о прекращении огня
Правительство Судана направит делегацию в Джидду для консультаций с США по предстоящим переговорам в Женеве, сообщил Reuters со ссылкой на заявление.
На консультациях затронут переговоры, во время которых будет обсуждаться прекращение огня. Они запланированы на 14 августа. Переговоры направлены на прекращение войны между армией Судана и силами спецназа. В публикации отмечается, что встреча в Женеве станет первой за несколько месяцев попыткой посредничества между воюющими сторонами.
С апреля 2023 г. в Судане идут полномасштабные бои с использованием всех доступных вооружений. Конфликт разгорелся между вооруженными силами и так называемыми Силами оперативной поддержки (RSF) – группировкой, созданной на основе арабских ополчений.
К вспышке гражданской войны привел конфликт между двумя главными фигурами в военно-политическом руководстве страны – генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, возглавляющим вооруженные силы (это более 104 000 человек, включая флот и ВВС), и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF (численность – более 40 000 человек, на вооружении имеют бронетранспортеры и артиллерию).