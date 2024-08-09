Судан проведет консультации с США по переговорам о прекращении огня

На консультациях затронут переговоры, во время которых будет обсуждаться прекращение огня. Они запланированы на 14 августа. Переговоры направлены на прекращение войны между армией Судана и силами спецназа. В публикации отмечается, что встреча в Женеве станет первой за несколько месяцев попыткой посредничества между воюющими сторонами.