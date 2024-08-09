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Судан проведет консультации с США по переговорам о прекращении огня

Ведомости

Правительство Судана направит делегацию в Джидду для консультаций с США по предстоящим переговорам в Женеве, сообщил Reuters со ссылкой на заявление.

На консультациях затронут переговоры, во время которых будет обсуждаться прекращение огня. Они запланированы на 14 августа. Переговоры направлены на прекращение войны между армией Судана и силами спецназа. В публикации отмечается, что встреча в Женеве станет первой за несколько месяцев попыткой посредничества между воюющими сторонами.

С апреля 2023 г. в Судане идут полномасштабные бои с использованием всех доступных вооружений. Конфликт разгорелся между вооруженными силами и так называемыми Силами оперативной поддержки (RSF) – группировкой, созданной на основе арабских ополчений.

К вспышке гражданской войны привел конфликт между двумя главными фигурами в военно-политическом руководстве страны – генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, возглавляющим вооруженные силы (это более 104 000 человек, включая флот и ВВС), и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF (численность – более 40 000 человек, на вооружении имеют бронетранспортеры и артиллерию).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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