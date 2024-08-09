Макрон поддержал усилия Египта, Катара и США по урегулированию в Газе
Франция поддерживает посреднические усилия Египта, Катара и США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в соцсети X.
Он подчеркнул, что боевые действия в анклаве должны быть прекращены.
«Это крайне важно для жителей Газы, для заложников и для стабильности в регионе, которая сегодня поставлена на карту. Франция оказывает полную поддержку американским, египетским и катарским посредникам», – отметил Макрон.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.