Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

Пассажирский самолет авиакомпании Voepass потерпел крушение 9 августа в 11:46 по местному времени (17:46 мск). На борту, следовавшем в Гуарульюс, находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В память о 61 погибшем президент Бразилии объявил трехдневный траур.