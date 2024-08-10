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Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил лидеру Бразилии Луису Инасио Луле да Силве соболезнования в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», – говорится в телеграмме.

Путин также попросил президента Бразилии передать родным и близких погибших «слова искреннего сочувствия и поддержки».

Пассажирский самолет авиакомпании Voepass потерпел крушение 9 августа в 11:46 по местному времени (17:46 мск). На борту, следовавшем в Гуарульюс, находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В память о 61 погибшем президент Бразилии объявил трехдневный траур. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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