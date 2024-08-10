Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета
Президент России Владимир Путин направил лидеру Бразилии Луису Инасио Луле да Силве соболезнования в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», – говорится в телеграмме.
Путин также попросил президента Бразилии передать родным и близких погибших «слова искреннего сочувствия и поддержки».
Пассажирский самолет авиакомпании Voepass потерпел крушение 9 августа в 11:46 по местному времени (17:46 мск). На борту, следовавшем в Гуарульюс, находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В память о 61 погибшем президент Бразилии объявил трехдневный траур.