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Голикова станет куратором программы «Персональные медицинские помощники»

Ведомости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать реализацию федерального проекта «Персональные медицинские помощники». Об этом сообщается на сайте правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных проектов. За Голиковой закреплено кураторство проекта «Персональные медицинские помощники», в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития России по направлению «Технологический рывок».

Замглавы Минтранса Валентин Иванов назначен руководителем проектов «Развитие морских портов» и «Развитие региональных аэропортов», замминистра транспорта Виктор Тимофеев будет координировать «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай», а замминистра транспорта Алексей Шило – «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла». Эти проекты входят в состав национального проекта «Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г.».

Замглавы Минтранса Виктор Тимофеев взял под контроль реализацию федеральных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Развитие федеральной магистральной сети», входящих в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов назначен руководителем федерального проекта «Промышленный экспорт», который входит в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Решение о распределении обязанностей принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента России Владимира Путина и достижению национальных целей развития, пояснили в правительстве.

10 августа стало известно об изменениях в распределении обязанностей между вице-премьерами, которые координируют работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики.

Зампредседателя правительства Александр Новак станет координировать в полном объеме вопросы государственной климатической политики. Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под контроль реализацию национального проекта «Экология». По данным правительства, он будет координировать работу министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», за которые до этого отвечал зампредседателя Марат Хуснуллин.

17 мая Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Перед этим Путин подписал указ о назначении новых членов правительства, кандидатуры глав ведомств также были поддержаны парламентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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