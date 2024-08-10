Голикова станет куратором программы «Персональные медицинские помощники»
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать реализацию федерального проекта «Персональные медицинские помощники». Об этом сообщается на сайте правительства России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных проектов. За Голиковой закреплено кураторство проекта «Персональные медицинские помощники», в рамках которого реализуется одноименная инициатива социально-экономического развития России по направлению «Технологический рывок».
Замглавы Минтранса Валентин Иванов назначен руководителем проектов «Развитие морских портов» и «Развитие региональных аэропортов», замминистра транспорта Виктор Тимофеев будет координировать «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай», а замминистра транспорта Алексей Шило – «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна», «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла». Эти проекты входят в состав национального проекта «Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г.».
Замглавы Минтранса Виктор Тимофеев взял под контроль реализацию федеральных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Развитие федеральной магистральной сети», входящих в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов назначен руководителем федерального проекта «Промышленный экспорт», который входит в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Решение о распределении обязанностей принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента России Владимира Путина и достижению национальных целей развития, пояснили в правительстве.
10 августа стало известно об изменениях в распределении обязанностей между вице-премьерами, которые координируют работу федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам государственной политики.
Зампредседателя правительства Александр Новак станет координировать в полном объеме вопросы государственной климатической политики. Вице-премьер Дмитрий Патрушев взял под контроль реализацию национального проекта «Экология». По данным правительства, он будет координировать работу министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», за которые до этого отвечал зампредседателя Марат Хуснуллин.
17 мая Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Перед этим Путин подписал указ о назначении новых членов правительства, кандидатуры глав ведомств также были поддержаны парламентом.