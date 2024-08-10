Собянин рассказал об участии Москвы в оказании помощи Курской области
Москва направляет свои силы и ресурсы для оказания помощи жителям Курской области, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боев на территории региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Власти города по поручению президента создают условия для временного пребывания граждан, отметил Собянин. По его данным, за сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 000 человек.
«Задействованы 1000 сотрудников столичного комплекса городского хозяйства, 345 единиц техники – сделаем все возможное, чтобы поддержать жителей пострадавшей области», – написал Собянин.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев 10 августа также сообщил, что регион разместил 224 жителей Курской области в социальных учреждениях и ПВР в нескольких районах, а также в Воронеже. Ростовская область, по данным губернатора Василия Голубева, направила в регион генераторы, автомангалы, бронежилеты и другие технические средства, также в Курск отгрузили 9,5 т питьевой воды, 500 гигиенических наборов и 1 т детского питания.
ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа, в регион перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).