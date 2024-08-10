Собянин рассказал об участии Москвы в оказании помощи Курской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 10 августа также сообщил, что регион разместил 224 жителей Курской области в социальных учреждениях и ПВР в нескольких районах, а также в Воронеже. Ростовская область, по данным губернатора Василия Голубева, направила в регион генераторы, автомангалы, бронежилеты и другие технические средства, также в Курск отгрузили 9,5 т питьевой воды, 500 гигиенических наборов и 1 т детского питания.