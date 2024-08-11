Командующий ВС Германии призвал готовиться к конфликту с Россией через пять лет
Германия должна готовиться к конфликту с Россией через пять лет. Об этом в интервью Die Welt заявил командующий бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.
«Мои внутренние солдатские часы говорят мне, что через пять лет нам придется быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе», – сказал он.
По его словам, в Германии «все еще далеки от восприятия внешней опасности» - в отличие, например, от стран Балтии и Польши. Гисс отметил, что ФРГ выступает в качестве страны, через которую подразделения НАТО «маршируют к восточному флангу».
«Вся Германия должна быть готова к войне. Это важнейшая общая задача для политики, бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле», – уточнил он.
Немецкие власти регулярно говорят о высоком риске конфликта с Россией после начала спецоперации на Украине в 2022 г. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 23 января призвал страну готовиться к возможному конфликту с Россией. Министр отметил, что немецкие военные располагаются в Литве на случай конфликта.
Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера в январе писала, что Германия готовится к возможным боевым действиям между НАТО и Россией, которые, согласно прогнозам минобороны ФРГ, могут начаться летом 2025 г.