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Командующий ВС Германии призвал готовиться к конфликту с Россией через пять лет

Ведомости

Германия должна готовиться к конфликту с Россией через пять лет. Об этом в интервью Die Welt заявил командующий бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.

«Мои внутренние солдатские часы говорят мне, что через пять лет нам придется быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе», – сказал он.

По его словам, в Германии «все еще далеки от восприятия внешней опасности» - в отличие, например, от стран Балтии и Польши. Гисс отметил, что ФРГ выступает в качестве страны, через которую подразделения НАТО «маршируют к восточному флангу».

«Вся Германия должна быть готова к войне. Это важнейшая общая задача для политики, бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле», – уточнил он.

Немецкие власти регулярно говорят о высоком риске конфликта с Россией после начала спецоперации на Украине в 2022 г. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 23 января призвал страну готовиться к возможному конфликту с Россией. Министр отметил, что немецкие военные располагаются в Литве на случай конфликта.

Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера в январе писала, что Германия готовится к возможным боевым действиям между НАТО и Россией, которые, согласно прогнозам минобороны ФРГ, могут начаться летом 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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