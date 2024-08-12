Глава Росатома назвал новым уровнем атомной агрессии атаку на ЗАЭС
«Мы расцениваем нападение на ЗАЭС не просто как провокацию, а как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры станции – это второй принцип безопасности МАГАТЭ», – заявил Лихачев.
Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли ЗАЭС, после чего возник пожар, вскоре он был потушен. Инцидент не повлиял на ядерный фон, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя.
Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. Район регулярно подвергается обстрелам и атакам ВСУ. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.