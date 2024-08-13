ВМС Британии сообщили об инцидентах в районе йеменского города Ходейда
Капитан судна сообщил о взрыве на расстоянии 63 морских миль к юго-западу от йеменского города Ходейда. Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, также сообщила о двух взрывах «в непосредственной близости» – в 63 морских милях – к юго-западу от Ходейды.
Судно и экипаж находятся в безопасности, корабль следует в следующий порт захода, говорится в двух консультативных записках UKMTO и Ambrey.
Позже UKMTO сообщило о еще одном инциденте, произошедшем в 97 морских милях к северо-западу от Ходейды. Проводится расследование.
31 мая йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в конце мая нанесло удары по американскому кораблю Larego Desert и израильскому судну MSC Mechela в Индийском океане. 27 апреля стало известно, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.