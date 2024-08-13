НАК сообщил о предотвращении 110 терактов в России с начала года

Последний теракт в России произошел в Дагестане 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В ходе операции были ликвидированы пять боевиков, трое из них опознаны как сыновья и племянник на тот момент главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. После произошедшего чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».