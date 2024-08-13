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НАК сообщил о предотвращении 110 терактов в России с начала года

Ведомости

В России с начала года предотвращено 110 терактов, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания, проведенного директором ФСБ России Александром Бортниковым.

«С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1050 лиц», – говорится в сообщении.

Бортников отметил сохранение угрозы со стороны международных террористических организаций (МТО), пытающихся вербовать исполнителей терактов и вооруженных нападений, «главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии».

«Скоординированными действиями силовых структур в текущем году пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек МТО», – сообщил он.

Последний теракт в России произошел в Дагестане 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В ходе операции были ликвидированы пять боевиков, трое из них опознаны как сыновья и племянник на тот момент главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. После произошедшего чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».

В результате теракта погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

31 июля генпрокурор РФ Игорь Краснов признал, что теракты в «Крокус сити холле» и Дагестане во многом произошли из-за просчетов органов власти. По словам Краснова, этими происшествиями был «брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу». В заключение он призвал усовершенствовать надзорную деятельность и потребовал оперативно реагировать на возникающие очаги напряженности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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