НАК сообщил о предотвращении 110 терактов в России с начала года
В России с начала года предотвращено 110 терактов, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания, проведенного директором ФСБ России Александром Бортниковым.
«С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1050 лиц», – говорится в сообщении.
Бортников отметил сохранение угрозы со стороны международных террористических организаций (МТО), пытающихся вербовать исполнителей терактов и вооруженных нападений, «главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии».
«Скоординированными действиями силовых структур в текущем году пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек МТО», – сообщил он.
Последний теракт в России произошел в Дагестане 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В ходе операции были ликвидированы пять боевиков, трое из них опознаны как сыновья и племянник на тот момент главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. После произошедшего чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».
В результате теракта погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
31 июля генпрокурор РФ Игорь Краснов признал, что теракты в «Крокус сити холле» и Дагестане во многом произошли из-за просчетов органов власти. По словам Краснова, этими происшествиями был «брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу». В заключение он призвал усовершенствовать надзорную деятельность и потребовал оперативно реагировать на возникающие очаги напряженности.