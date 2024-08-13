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Депутаты Европарламента осудили Польшу за стрельбу по мигрантам на границе

Ведомости

Депутаты Европарламента от Италии раскритиковали Польшу за стрельбу по мигрантам на границе с Белоруссией. Соответствующее письмо они направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

В прошлом году парламент Польши принял закон, разрешающий пограничникам использовать огнестрельное оружие против мигрантов, которые пытаются пересечь границу между Белоруссией и Польшей в буферной зоне. Депутаты ЕП назвали ее «зоной смерти». У гуманитарных организаций нет доступа к данной территории для контроля за соблюдением прав человека.

«Ситуация, по-видимому, усугубляется внутренней политической пропагандой, которая представляет мигрантов как угрозу национальной безопасности, а также декриминализирует и оправдывает агрессивное и несоразмерное поведение», – сказано в письме.

Депутаты ЕП также отметили, что принятый закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, которые обвинили Польшу в бесчеловечном управлении миграционным кризисом. Представители парламента настояли на немедленных мерах, направленных на соблюдение прав человека.

В начале августа стало известно, что военная прокуратура Польши расследует 10 дел о превышении военнослужащими полномочий на границе с Белоруссией. Все они имеют отношение к ст. 231 и ст. 160 УК страны – неисполнение обязательств, злоупотребление полномочиями и создание угрозы. Только за первые шесть месяцев текущего года солдаты и офицеры пограничной службы использовали оружие 1300 раз при обнаружении нелегальных мигрантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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