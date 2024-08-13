Депутаты Европарламента осудили Польшу за стрельбу по мигрантам на границе
Депутаты Европарламента от Италии раскритиковали Польшу за стрельбу по мигрантам на границе с Белоруссией. Соответствующее письмо они направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.
В прошлом году парламент Польши принял закон, разрешающий пограничникам использовать огнестрельное оружие против мигрантов, которые пытаются пересечь границу между Белоруссией и Польшей в буферной зоне. Депутаты ЕП назвали ее «зоной смерти». У гуманитарных организаций нет доступа к данной территории для контроля за соблюдением прав человека.
«Ситуация, по-видимому, усугубляется внутренней политической пропагандой, которая представляет мигрантов как угрозу национальной безопасности, а также декриминализирует и оправдывает агрессивное и несоразмерное поведение», – сказано в письме.
Депутаты ЕП также отметили, что принятый закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, которые обвинили Польшу в бесчеловечном управлении миграционным кризисом. Представители парламента настояли на немедленных мерах, направленных на соблюдение прав человека.
В начале августа стало известно, что военная прокуратура Польши расследует 10 дел о превышении военнослужащими полномочий на границе с Белоруссией. Все они имеют отношение к ст. 231 и ст. 160 УК страны – неисполнение обязательств, злоупотребление полномочиями и создание угрозы. Только за первые шесть месяцев текущего года солдаты и офицеры пограничной службы использовали оружие 1300 раз при обнаружении нелегальных мигрантов.