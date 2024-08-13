Депутаты Европарламента осудили Польшу за стрельбу по мигрантам на границе

В начале августа стало известно, что военная прокуратура Польши расследует 10 дел о превышении военнослужащими полномочий на границе с Белоруссией. Все они имеют отношение к ст. 231 и ст. 160 УК страны – неисполнение обязательств, злоупотребление полномочиями и создание угрозы. Только за первые шесть месяцев текущего года солдаты и офицеры пограничной службы использовали оружие 1300 раз при обнаружении нелегальных мигрантов.