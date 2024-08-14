Захарова: ВСУ атакой на Курскую область не смогли отвлечь силы РФ от Донбасса

6 августа 2024 г. ВСУ зашли на территорию Курской области, где уже девятый день ведут бои с российскими войсками. 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на 12 августа, ВСУ контролировали 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в регионе 12 человек погибли, ранен 121 человек.