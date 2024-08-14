Захарова: ВСУ атакой на Курскую область не смогли отвлечь силы РФ от Донбасса
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с целью оттянуть российские войска от Донбасса и других зон спецоперации, но у них это не получилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На фоне провальной для ВСУ ситуации в Донбассе украинские власти предприняли террористическую атаку на приграничные территории Курской области. <…> Главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим [президента Украины Владимира] Зеленского не добился», – говорится в заявлении на сайте МИДа.
Захарова добавила, что атаки ВСУ на территорию России «полностью подтверждают актуальность специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. Помимо демилитаризации и денацификации украинского государства, целью также была заявлена защита жителей Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав РФ по итогам референдумов, но Украина их результаты не признает.
6 августа 2024 г. ВСУ зашли на территорию Курской области, где уже девятый день ведут бои с российскими войсками. 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на 12 августа, ВСУ контролировали 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в регионе 12 человек погибли, ранен 121 человек.