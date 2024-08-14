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Захарова: ВСУ атакой на Курскую область не смогли отвлечь силы РФ от Донбасса

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с целью оттянуть российские войска от Донбасса и других зон спецоперации, но у них это не получилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На фоне провальной для ВСУ ситуации в Донбассе украинские власти предприняли террористическую атаку на приграничные территории Курской области. <…> Главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим [президента Украины Владимира] Зеленского не добился», – говорится в заявлении на сайте МИДа.

Захарова добавила, что атаки ВСУ на территорию России «полностью подтверждают актуальность специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».

О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. Помимо демилитаризации и денацификации украинского государства, целью также была заявлена защита жителей Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав РФ по итогам референдумов, но Украина их результаты не признает.

6 августа 2024 г. ВСУ зашли на территорию Курской области, где уже девятый день ведут бои с российскими войсками. 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на 12 августа, ВСУ контролировали 28 населенных пунктов. В результате боевых действий в регионе 12 человек погибли, ранен 121 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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