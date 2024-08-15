Путин освободил Михаила Леденева от должности посла в Боливии

Путин освободил Михаила Леденева от должности посла в БоливииИ назначил его послом России в Никарагуа
Михаила Леденева освободили от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Боливии и назначили представителем России в Никарагуа. Это следует из указов президента РФ Владимира Путина, опубликованных на портале правовых актов.
«Назначить Леденева Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Никарагуа», – говорится в указе.
На должности посла в Никарагуа он сменит Александра Хохоликова, занимавшего этот пост с октября 2020 г. Хохоликов также по совместительству занимал должность посла в Гондурасе и Эль-Сальвадоре. Документы были подписаны президентом 15 августа.
Леденеву 61 год. Был назначен послом в Боливии в декабре 2020 г. Занимал должность генерального консула России в чешских Карловых Варах с 2015 по 2020 г. Работал на должности помощника министра иностранных дел в 2011-2013 гг.
В 1985 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Владеет испанским, английским и португальским языками. В 2009 г. получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.