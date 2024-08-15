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Путин освободил Михаила Леденева от должности посла в Боливии

И назначил его послом России в Никарагуа
Ведомости

Михаила Леденева освободили от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Боливии и назначили представителем России в Никарагуа. Это следует из указов президента РФ Владимира Путина, опубликованных на портале правовых актов.

«Назначить Леденева Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Никарагуа», – говорится в указе.

На должности посла в Никарагуа он сменит Александра Хохоликова, занимавшего этот пост с октября 2020 г. Хохоликов также по совместительству занимал должность посла в Гондурасе и Эль-Сальвадоре. Документы были подписаны президентом 15 августа.

Леденеву 61 год. Был назначен послом в Боливии в декабре 2020 г. Занимал должность генерального консула России в чешских Карловых Варах с 2015 по 2020 г. Работал на должности помощника министра иностранных дел в 2011-2013 гг.

В 1985 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Владеет испанским, английским и португальским языками. В 2009 г. получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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