Более 500 000 солдат НАТО находятся в состоянии повышенной готовности
В настоящее время более 500 000 военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности, рассказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью агентству PAP.
«НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен "холодной войны", и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы», – сообщил Бауэр.
Как заявил Бауэр, важным шагом в усилении обороноспособности НАТО является создание новой базы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше. Он также подчеркнул, что несмотря на проводимую политику НАТО, вероятность нападения на Польшу или любую другую страну в регионе со стороны России – невелика.
«Коллективная оборона начинается дома. Каждый союзник должен найти наилучшие решения для укрепления своих вооруженных сил и оборонного потенциала для защиты своей территории и народа. Подчеркиваю, если вам нужны новые солдаты и у вас есть профессиональные вооруженные силы, вы должны подумать о системе замены раненых или погибших солдат», – заявил Бауэр.