Более 500 000 солдат НАТО находятся в состоянии повышенной готовности

«Коллективная оборона начинается дома. Каждый союзник должен найти наилучшие решения для укрепления своих вооруженных сил и оборонного потенциала для защиты своей территории и народа. Подчеркиваю, если вам нужны новые солдаты и у вас есть профессиональные вооруженные силы, вы должны подумать о системе замены раненых или погибших солдат», – заявил Бауэр.