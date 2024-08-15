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Более 500 000 солдат НАТО находятся в состоянии повышенной готовности

Ведомости

В настоящее время более 500 000 военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности, рассказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью агентству PAP.

«НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен "холодной войны", и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы», – сообщил Бауэр.

Как заявил Бауэр, важным шагом в усилении обороноспособности НАТО является создание новой базы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше. Он также подчеркнул, что несмотря на проводимую политику НАТО, вероятность нападения на Польшу или любую другую страну в регионе со стороны России – невелика.

«Коллективная оборона начинается дома. Каждый союзник должен найти наилучшие решения для укрепления своих вооруженных сил и оборонного потенциала для защиты своей территории и народа. Подчеркиваю, если вам нужны новые солдаты и у вас есть профессиональные вооруженные силы, вы должны подумать о системе замены раненых или погибших солдат», – заявил Бауэр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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