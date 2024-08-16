В России может появиться совет по созданию флагманских школ
Минпросвещения предложило образовать при правительстве координационный совет по созданию передовых общеобразовательных организаций. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных актов.
Документом также утверждается структура, состав, полномочия и основные направления работы совета.
Совет появится в рамках исполнения поручений по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В блоке, посвященном национальному проекту «Молодежь и дети», Путин поручил создать до 2030 г. во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций. Эти школы должны обладать соответствующей инфраструктурой и кадрами, использовать передовые технологии и методы обучения, применять лучшие практики. На эти цели планировалось выделить не менее 38 млрд руб.
29 февраля Путин огласил послание Федеральному собранию в Гостином дворе. В своем выступлении президент озвучил ряд новых мер поддержки населения. В частности, он анонсировал запуск четырех новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры».
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» назвала сроки запуска новых нацпроектов. По ее словам, нацпроект «Молодежь России» планируется запустить в 2024 г., а нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» – в 2025 г.