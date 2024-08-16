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В России может появиться совет по созданию флагманских школ

Ведомости

Минпросвещения предложило образовать при правительстве координационный совет ‎по созданию передовых общеобразовательных организаций. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документом также утверждается структура, состав, полномочия и основные направления работы совета.

Совет появится в рамках исполнения поручений по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В блоке, посвященном национальному проекту «Молодежь и дети», Путин поручил создать до 2030 г. во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций. Эти школы должны обладать соответствующей инфраструктурой и кадрами, использовать передовые технологии и методы обучения, применять лучшие практики. На эти цели планировалось выделить не менее 38 млрд руб.

29 февраля Путин огласил послание Федеральному собранию в Гостином дворе. В своем выступлении президент озвучил ряд новых мер поддержки населения. В частности, он анонсировал запуск четырех новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» назвала сроки запуска новых нацпроектов. По ее словам, нацпроект «Молодежь России» планируется запустить в 2024 г., а нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» – в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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