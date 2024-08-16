В России может появиться совет по созданию флагманских школ

Совет появится в рамках исполнения поручений по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В блоке, посвященном национальному проекту «Молодежь и дети», Путин поручил создать до 2030 г. во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций. Эти школы должны обладать соответствующей инфраструктурой и кадрами, использовать передовые технологии и методы обучения, применять лучшие практики. На эти цели планировалось выделить не менее 38 млрд руб.