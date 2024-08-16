Bloomberg: страны НАТО усиливают присутствие в Тихом океане
Страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие в западной части Тихого океана из-за якобы возможной угрозы со стороны Китая, пишет Bloomberg.
По данным агентства, Италия недавно перебросила в регион свой единственный авианосец Cavour. Техника была задействована в военных учениях совместно с авианосцем USS Abraham Lincoln около острова Гуам. В публикации также отмечается, что самолеты F-35 и истребители AV-8B Harrier, стартовавшие с Cavour, отрабатывали стрельбу по возможным целям.
В следующем году в регион должен прибыть британский авианосец HMS Prince of Wales. Свои корабли также планируют отправить Франция, Германия и Нидерланды. Предполагается, что во время возможного кризиса европейские флоты смогут усилить армию США, предоставив дополнительные платформы для американских самолетов.
США регулярно поставляют вооружение острову Тайвань, усиливая напряженность в регионе. Президент США Джо Байден заявлял, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае, если Китай вторгнется на остров. В МИД КНР в ответ заявили, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Согласно позиции республики, независимость острова несовместима с миром и означает войну.
В июле Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей из-за поставок вооружения острову. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др.