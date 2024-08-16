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Bloomberg: страны НАТО усиливают присутствие в Тихом океане

Ведомости

Страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие в западной части Тихого океана из-за якобы возможной угрозы со стороны Китая, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Италия недавно перебросила в регион свой единственный авианосец Cavour. Техника была задействована в военных учениях совместно с авианосцем USS Abraham Lincoln около острова Гуам. В публикации также отмечается, что самолеты F-35 и истребители AV-8B Harrier, стартовавшие с Cavour, отрабатывали стрельбу по возможным целям.

В следующем году в регион должен прибыть британский авианосец HMS Prince of Wales. Свои корабли также планируют отправить Франция, Германия и Нидерланды. Предполагается, что во время возможного кризиса европейские флоты смогут усилить армию США, предоставив дополнительные платформы для американских самолетов.

США регулярно поставляют вооружение острову Тайвань, усиливая напряженность в регионе. Президент США Джо Байден заявлял, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае, если Китай вторгнется на остров. В МИД КНР в ответ заявили, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Согласно позиции республики, независимость острова несовместима с миром и означает войну.

В июле Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей из-за поставок вооружения острову. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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