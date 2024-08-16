Bloomberg: страны НАТО усиливают присутствие в Тихом океане

США регулярно поставляют вооружение острову Тайвань, усиливая напряженность в регионе. Президент США Джо Байден заявлял, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае, если Китай вторгнется на остров. В МИД КНР в ответ заявили, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Согласно позиции республики, независимость острова несовместима с миром и означает войну.