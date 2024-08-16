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Украина начала эвакуацию из подконтрольного Димитрова в ДНР

Ведомости

Из подконтрольной вооруженным силам Украины (ВСУ) части города Димитрова (Мирнограда), который расположен в Донецкой народной республике, началась эвакуация жителей. Об этом сообщил глава украинской городской военной администрации Юрий Третьяк, передает «РБК Украина».

«Люди выезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как того требует ситуация. В первую очередь мы пытаемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением», – заявил Третьяк.

Он добавил, что всех жителей Мирнограда планируют вывезти до конца августа.

Димитров расположен примерно в 50 км от Донецка и 3 км от Красноармейска (Покровск). 15 августа глава военной городской администрации Красноармейска Сергей Добряк также объявил об эвакуации жителей.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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