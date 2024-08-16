Украина начала эвакуацию из подконтрольного Димитрова в ДНР
Из подконтрольной вооруженным силам Украины (ВСУ) части города Димитрова (Мирнограда), который расположен в Донецкой народной республике, началась эвакуация жителей. Об этом сообщил глава украинской городской военной администрации Юрий Третьяк, передает «РБК Украина».
«Люди выезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как того требует ситуация. В первую очередь мы пытаемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением», – заявил Третьяк.
Он добавил, что всех жителей Мирнограда планируют вывезти до конца августа.
Димитров расположен примерно в 50 км от Донецка и 3 км от Красноармейска (Покровск). 15 августа глава военной городской администрации Красноармейска Сергей Добряк также объявил об эвакуации жителей.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.