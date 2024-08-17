В Китае на списанном советском авианосце «Минск» произошел пожар
В Китае произошел пожар на советском авианесущем крейсере «Минск», который в 90-е гг. был выведен из эксплуатации и продан китайской компании, сообщает агентство Xinhua.
Пожар произошел днем 16 августа во время демонтажа и переоборудования списанного авианосца на реке Янцзы в городе Наньтун восточнокитайской провинции Цзянсу. По данным агентства, возгорание «в основном» потушили к утру 17 августа. О жертвах в результате происшествия не сообщалось, ведется расследование.
Крейсер «Минск» вошел в строй в 1978 г. и выведен из состава флота 30 июня 1993 г. После списания авианосец продали южнокорейской компании, в 1998 г. – китайской. Затем «Минск» в течение нескольких лет был пришвартован в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая. В 2016 г. авианосец перевели в Наньтун, где, как ожидается, он станет частью тематического парка авианосцев.