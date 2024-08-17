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В Китае на списанном советском авианосце «Минск» произошел пожар

Ведомости

В Китае произошел пожар на советском авианесущем крейсере «Минск», который в 90-е гг. был выведен из эксплуатации и продан китайской компании, сообщает агентство Xinhua.

Пожар произошел днем 16 августа во время демонтажа и переоборудования списанного авианосца на реке Янцзы в городе Наньтун восточнокитайской провинции Цзянсу. По данным агентства, возгорание «в основном» потушили к утру 17 августа. О жертвах в результате происшествия не сообщалось, ведется расследование.

Крейсер «Минск» вошел в строй в 1978 г. и выведен из состава флота 30 июня 1993 г. После списания авианосец продали южнокорейской компании, в 1998 г. – китайской. Затем «Минск» в течение нескольких лет был пришвартован в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая. В 2016 г. авианосец перевели в Наньтун, где, как ожидается, он станет частью тематического парка авианосцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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