Трамп обвинил демократов в «первом в истории госперевороте»
Демократы впервые в истории США совершили государственный переворот из-за опасений в возможностях действующего президента США Джо Байдена конкурировать с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Трамп в соцсети Truth Social.
«Демократы совершили первый в истории “государственный переворот” в Америке. Мошеннику Джо Байдену сказали: “Извини, Джо, ты проигрываешь Трампу крупно, и тебе его не победить – ты уволен”», – написал он.
Трамп отметил, что теперь ему придется «победить двух кандидатов». Кандидата от демократов, вице-президента США Камалу Харрис он назвал «радикальным левым марксистом». Американский политик даже допустил, что это можно считать «еще одной формой вмешательства в выборы».
При этом в смене кандидата от демократов Трамп увидел и пользу для себя. По его словам, победить на выборах вице-президента США Камалу Харрис будет легче, чем Байдена, поскольку «США никогда не позволят себе стать коммунистической страной».
15 июля Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. А 21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Официально она стала кандидатом в президента США от демократов на митинге сторонников в Филадельфии 7 августа. Президентские выборы состоятся в США 5 ноября.
Трамп ранее неоднократно критиковал Харрис, указывая на ее прокоммунистические взгляды. 17 августа она представила экономический план, заявив, что в случае победы введет первый в истории федеральный запрет на завышение цен на продукты на фоне высокой инфляции. Трамп выразил мнение, что подобные инициативы «никогда раньше не работали». Позже он назвал Харрис коммунисткой и предрек США крах в случае ее победы.