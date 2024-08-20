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Трамп обвинил демократов в «первом в истории госперевороте»

Ведомости

Демократы впервые в истории США совершили государственный переворот из-за опасений в возможностях действующего президента США Джо Байдена конкурировать с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Трамп в соцсети Truth Social. 

«Демократы совершили первый в истории “государственный переворот” в Америке. Мошеннику Джо Байдену сказали: “Извини, Джо, ты проигрываешь Трампу крупно, и тебе его не победить – ты уволен”», – написал он.

Трамп отметил, что теперь ему придется «победить двух кандидатов». Кандидата от демократов, вице-президента США Камалу Харрис он назвал «радикальным левым марксистом». Американский политик даже допустил, что это можно считать «еще одной формой вмешательства в выборы».

При этом в смене кандидата от демократов Трамп увидел и пользу для себя. По его словам, победить на выборах вице-президента США Камалу Харрис будет легче, чем Байдена, поскольку «США никогда не позволят себе стать коммунистической страной». 

15 июля Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. А 21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Официально она стала кандидатом в президента США от демократов на митинге сторонников в Филадельфии 7 августа. Президентские выборы состоятся в США 5 ноября.

Трамп ранее неоднократно критиковал Харрис, указывая на ее прокоммунистические взгляды. 17 августа она представила экономический план, заявив, что в случае победы введет первый в истории федеральный запрет на завышение цен на продукты на фоне высокой инфляции. Трамп выразил мнение, что подобные инициативы «никогда раньше не работали». Позже он назвал Харрис коммунисткой и предрек США крах в случае ее победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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