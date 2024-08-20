Трамп обвинил демократов в «первом в истории госперевороте»

Трамп ранее неоднократно критиковал Харрис, указывая на ее прокоммунистические взгляды. 17 августа она представила экономический план, заявив, что в случае победы введет первый в истории федеральный запрет на завышение цен на продукты на фоне высокой инфляции. Трамп выразил мнение, что подобные инициативы «никогда раньше не работали». Позже он назвал Харрис коммунисткой и предрек США крах в случае ее победы.