Постпред России в Вене обсудил с Гросси его визит на Курскую АЭС
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси его визит на Курскую АЭС. Об этом дипломат сообщил в своем Telegram-канале.
«Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Обсудили с ним практические вопросы, связанные с его предстоящим визитом на Курскую АЭС», – написал он.
Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе. Во время поездки он планирует оценить состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм.
Бои между Вооруженными силами России и ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда украинские подразделения вторглись на территорию региона. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.