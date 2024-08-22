Постпред России в Вене обсудил с Гросси его визит на Курскую АЭС

Бои между Вооруженными силами России и ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда украинские подразделения вторглись на территорию региона. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.