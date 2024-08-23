Премьер Индии Моди прибыл на Украину

Поездка индийского премьера в Польшу и на Украину состоялась спустя несколько недель после визита в Москву. Моди находился в России с 8 по 9 июля. Это была его первая с 2019 г. поездка в Россию и первая почти за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.