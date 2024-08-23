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Премьер Индии Моди прибыл на Украину

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину. Это первый визит председателя правительства Индии на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 г., сообщает телеканал NDTV.

Индийского премьера сопровождают министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и советник по национальной безопасности Аджит Довал.

Ожидается, что позднее 23 августа Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они проведут переговоры как в составе делегаций, так и один на один. Особое внимание будет уделено вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

Моди прибыл на Украину по приглашению Зеленского. До этого с 21 по 22 августа он находился с визитом в Польше, где провел переговоры с польским премьером Дональдом Туском. На встрече с представителями индийской диаспоры Моди подчеркнул, что Индия выступает за мир в Европе и призывает мировое сообщество заняться вопросом урегулирования конфликта на Украине совместными усилиями.

Поездка индийского премьера в Польшу и на Украину состоялась спустя несколько недель после визита в Москву. Моди находился в России с 8 по 9 июля. Это была его первая с 2019 г. поездка в Россию и первая почти за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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