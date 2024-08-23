Премьер Индии Моди прибыл на Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину. Это первый визит председателя правительства Индии на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 г., сообщает телеканал NDTV.
Индийского премьера сопровождают министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и советник по национальной безопасности Аджит Довал.
Ожидается, что позднее 23 августа Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они проведут переговоры как в составе делегаций, так и один на один. Особое внимание будет уделено вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.
Моди прибыл на Украину по приглашению Зеленского. До этого с 21 по 22 августа он находился с визитом в Польше, где провел переговоры с польским премьером Дональдом Туском. На встрече с представителями индийской диаспоры Моди подчеркнул, что Индия выступает за мир в Европе и призывает мировое сообщество заняться вопросом урегулирования конфликта на Украине совместными усилиями.
Поездка индийского премьера в Польшу и на Украину состоялась спустя несколько недель после визита в Москву. Моди находился в России с 8 по 9 июля. Это была его первая с 2019 г. поездка в Россию и первая почти за два года встреча с Путиным. Последняя встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.