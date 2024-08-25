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Алаудинов заявил, что это он просил Кадырова принять извинения Зеленского

Ведомости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что это он просил главу Чечни Рамзана Кадырова простить президента Украины Владимира Зеленского, когда последний еще руководил студией «Квартал 95». Об этом Алаудинов сообщил в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

«Ты должен знать, что когда-то, когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя за «Квартал 95», это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», – подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

В 2014 г. студия «Квартал 95» выпустила передачу, в которую вошли кадры с плачущим Кадыровым. В 2019 г. в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан иноагентом в РФ) Зеленский объяснил, что этой программой занималась другая редакторская группа и он не знал о видеоролике. Президент Украины пояснил, что ему позвонили и он принес извинения не за свои действия, а за то, что это оскорбило религиозные чувства мусульман.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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