Алаудинов заявил, что это он просил Кадырова принять извинения Зеленского
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что это он просил главу Чечни Рамзана Кадырова простить президента Украины Владимира Зеленского, когда последний еще руководил студией «Квартал 95». Об этом Алаудинов сообщил в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.
«Ты должен знать, что когда-то, когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя за «Квартал 95», это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», – подчеркнул командир спецназа «Ахмат».
В 2014 г. студия «Квартал 95» выпустила передачу, в которую вошли кадры с плачущим Кадыровым. В 2019 г. в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан иноагентом в РФ) Зеленский объяснил, что этой программой занималась другая редакторская группа и он не знал о видеоролике. Президент Украины пояснил, что ему позвонили и он принес извинения не за свои действия, а за то, что это оскорбило религиозные чувства мусульман.