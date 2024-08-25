Алаудинов заявил, что это он просил Кадырова принять извинения Зеленского

В 2014 г. студия «Квартал 95» выпустила передачу, в которую вошли кадры с плачущим Кадыровым. В 2019 г. в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан иноагентом в РФ) Зеленский объяснил, что этой программой занималась другая редакторская группа и он не знал о видеоролике. Президент Украины пояснил, что ему позвонили и он принес извинения не за свои действия, а за то, что это оскорбило религиозные чувства мусульман.