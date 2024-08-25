Азербайджан запретил въезд голосовавшим против республики депутатам ПАСЕ
Азербайджан объявил персонами нон грата депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые проголосовали за решение не ратифицировать полномочия делегации республики в организации. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Так он прокомментировал критику со стороны главы делегации Германии в ПАСЕ Франка Швабе, который обвинил республику в нежелании оставаться членом Совета Европы и не пригласил членов ПАСЕ наблюдать на выборах в парламент.
Швабе известно, что единственной причиной, по которой представителей ПАСЕ не пригласили наблюдать за выборами в парламент, является то, что мандат азербайджанской делегации до сих пор не был восстановлен, отметил представитель азербайджанского МИДа.
«Важно отметить, что лица, голосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были включены в список персон нон грата. Если вышеупомянутые лица посетят Азербайджан до восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, им будет отказано во въезде в страну», – подчеркнул Гаджизаде.
Азербайджан привержен принятым на международном уровне обязательствам, но они не могут быть исполнены на основе односторонних и двойных стандартов, а злоупотребление ими и предвзятые подходы по отношению к республике недопустимы, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства страны.
Конфликт в ПАСЕ начался после того, как Баку не пригласил наблюдателей от ассамблеи на внеочередные выборы президента Азербайджана, которые прошли в республике 7 февраля.
24 января делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ, протестуя против ее решения не ратифицировать полномочия группы. По мнению ассамблеи, республика якобы «не выполнила основных обязательств», вытекающих из ее вступления в Совет Европы 20 лет назад.