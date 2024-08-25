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Азербайджан запретил въезд голосовавшим против республики депутатам ПАСЕ

Ведомости

Азербайджан объявил персонами нон грата депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые проголосовали за решение не ратифицировать полномочия делегации республики в организации. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Так он прокомментировал критику со стороны главы делегации Германии в ПАСЕ Франка Швабе, который обвинил республику в нежелании оставаться членом Совета Европы и не пригласил членов ПАСЕ наблюдать на выборах в парламент.

Швабе известно, что единственной причиной, по которой представителей ПАСЕ не пригласили наблюдать за выборами в парламент, является то, что мандат азербайджанской делегации до сих пор не был восстановлен, отметил представитель азербайджанского МИДа.

«Важно отметить, что лица, голосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были включены в список персон нон грата. Если вышеупомянутые лица посетят Азербайджан до восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, им будет отказано во въезде в страну», – подчеркнул Гаджизаде.

Азербайджан привержен принятым на международном уровне обязательствам, но они не могут быть исполнены на основе односторонних и двойных стандартов, а злоупотребление ими и предвзятые подходы по отношению к республике недопустимы, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства страны.

Конфликт в ПАСЕ начался после того, как Баку не пригласил наблюдателей от ассамблеи на внеочередные выборы президента Азербайджана, которые прошли в республике 7 февраля.

24 января делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ, протестуя против ее решения не ратифицировать полномочия группы. По мнению ассамблеи, республика якобы «не выполнила основных обязательств», вытекающих из ее вступления в Совет Европы 20 лет назад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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