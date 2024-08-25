Степашин назвал атаку ВСУ на Курскую область свидетельством войны НАТО с Россией

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов 30 июля указывал, что поставки американского оружия лишь затягивают конфликт и ведут к росту жертв, в том числе среди мирного населения.