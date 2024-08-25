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Степашин назвал атаку ВСУ на Курскую область свидетельством войны НАТО с Россией

Ведомости

Нападение вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область свидетельствует, что спецоперация России на Украине переросла в полномасштабную войну НАТО с РФ. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Когда принималось решение Совбезом в 2022 г. о начале спецоперации, никто не рассчитывал, что мы будем воевать со всей НАТО. Именно воевать», – подчеркнул Степашин.

В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны Россиии регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

24 августа президент Польши Анджей Дуда подтвердил участие польских танков в боевых действиях в Курской области. 23 августа The Washington Post сообщила, что США собираются выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. Поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, транспортные средства, системы для борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов 30 июля указывал, что поставки американского оружия лишь затягивают конфликт и ведут к росту жертв, в том числе среди мирного населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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