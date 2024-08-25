Степашин назвал атаку ВСУ на Курскую область свидетельством войны НАТО с Россией
Нападение вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область свидетельствует, что спецоперация России на Украине переросла в полномасштабную войну НАТО с РФ. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
«Когда принималось решение Совбезом в 2022 г. о начале спецоперации, никто не рассчитывал, что мы будем воевать со всей НАТО. Именно воевать», – подчеркнул Степашин.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны Россиии регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
24 августа президент Польши Анджей Дуда подтвердил участие польских танков в боевых действиях в Курской области. 23 августа The Washington Post сообщила, что США собираются выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. Поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, транспортные средства, системы для борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов 30 июля указывал, что поставки американского оружия лишь затягивают конфликт и ведут к росту жертв, в том числе среди мирного населения.