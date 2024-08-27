Гладков заявил о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проникнуть в Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.