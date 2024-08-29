«Коммерсантъ»: АП обсуждает введение социологических KPI для оценки нацпроектов
В администрации президента (АП) России обсуждается вопрос о введении новых социологических KPI (ключевых показателей эффективности) для оценки реализации нацпроектов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
За разработку социологических KPI для кабмина по реализации нацпроектов выступает первый замглавы АП Сергей Кириенко, сообщил один из собеседников газеты. Сейчас правительство отчитывается о своей работе только в количественных показателях, но это не всегда коррелирует с мнением граждан об улучшении качества их жизни, поэтому и возникла идея спросить людей напрямую об оценке, сказал источник.
Как сообщил «Коммерсанту» один федеральный чиновник, пока эта идея находится в стадии разработки – АП поручила проработать вопрос ряду экспертов. Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров подтвердил газете, что организация работает над социологическими KPI по реализации нацпроектов.
22 августа о подготовке в АП социологических KPI для кабмина рассказывал участникам форума Росмолодежи «Территория смыслов» глава управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. По его словам, в АП эти показатели уже обсудили, и теперь предстоит обсуждение с вице-премьерами, ответственными за нацпроекты.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал пять новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь». В конце мая во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства заявил, что новые проекты должны быть разработаны и скоординированы между собой до конца лета. Он обратил внимание, что результаты нацпроектов будут оцениваться по тому, как достигаются национальные цели развития, как меняется жизнь граждан России и как они оценивают данные изменения.