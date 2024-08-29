«Коммерсантъ»: АП обсуждает введение социологических KPI для оценки нацпроектов

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал пять новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь». В конце мая во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства заявил, что новые проекты должны быть разработаны и скоординированы между собой до конца лета. Он обратил внимание, что результаты нацпроектов будут оцениваться по тому, как достигаются национальные цели развития, как меняется жизнь граждан России и как они оценивают данные изменения.