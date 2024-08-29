Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах
С 1 сентября в России вступают в силу несколько новых законов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Изменения касаются образования, трудовых условий, информационной безопасности, туризма и др. В частности, с 1 сентября уроки труда в школах станут обязательными для учеников начальных и средних классов, вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Кроме того, во всех образовательных учреждениях теперь должен быть вывешен государственный флаг России.
Ряд законов касается прав инвалидов. Из общественного транспорта теперь нельзя будет высадить инвалидов I группы без билета. За нарушения предусмотрен штраф до 30 000 руб. Также для компаний со штатом более 35 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2-4% от среднесписочной численности трудящихся.
Ужесточены требования к учредителям управляющих компаний (УК). Ими не могут быть люди с судимостью, в том числе за экономические преступления. Также учредители УК с аннулированной лицензией не смогут создать новую организацию до исключения из реестра дисквалифицированных лиц.
Также в законодательстве уточняются условия оплаты сверхурочной работы, оказания первой помощи и требования к экскурсоводам и гидам. С сентября государственные информационные системы обяжут пользоваться услугами провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России. Кроме того, в силу вступает закон, усиливающий защиту прав пассажиров такси. Перевозчики теперь должны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.
31 июля Госдума завершила весеннюю сессию. С января был принят 331 закон. 215 из них являются законами прямого действия, 92 – социально значимыми. Осенняя сессия 2024 г. продлится с 3 сентября по 29 декабря. Первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах, недели пленарных заседаний начнутся с 16 сентября.