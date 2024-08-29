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Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах

Ведомости

С 1 сентября в России вступают в силу несколько новых законов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Изменения касаются образования, трудовых условий, информационной безопасности, туризма и др. В частности, с 1 сентября уроки труда в школах станут обязательными для учеников начальных и средних классов, вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Кроме того, во всех образовательных учреждениях теперь должен быть вывешен государственный флаг России. 

Ряд законов касается прав инвалидов. Из общественного транспорта теперь нельзя будет высадить инвалидов I группы без билета. За нарушения предусмотрен штраф до 30 000 руб. Также для компаний со штатом более 35 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2-4% от среднесписочной численности трудящихся.

Ужесточены требования к учредителям управляющих компаний (УК). Ими не могут быть люди с судимостью, в том числе за экономические преступления. Также учредители УК с аннулированной лицензией не смогут создать новую организацию до исключения из реестра дисквалифицированных лиц.

Также в законодательстве уточняются условия оплаты сверхурочной работы, оказания первой помощи и требования к экскурсоводам и гидам. С сентября государственные информационные системы обяжут пользоваться услугами провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России. Кроме того, в силу вступает закон, усиливающий защиту прав пассажиров такси. Перевозчики теперь должны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

31 июля Госдума завершила весеннюю сессию. С января был принят 331 закон. 215 из них являются законами прямого действия, 92 – социально значимыми. Осенняя сессия 2024 г. продлится с 3 сентября по 29 декабря. Первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах, недели пленарных заседаний начнутся с 16 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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