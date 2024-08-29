Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах

Ряд законов касается прав инвалидов. Из общественного транспорта теперь нельзя будет высадить инвалидов I группы без билета. За нарушения предусмотрен штраф до 30 000 руб. Также для компаний со штатом более 35 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2-4% от среднесписочной численности трудящихся.