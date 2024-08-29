ЦИК Молдавии аннулировал регистрацию группы по сбору подписей за экс-премьера
ЦИК Молдавии аннулировал регистрацию группы по сбору подписей в поддержку экс-премьера Василия Тарлева на выборах президента, сообщает ТАСС.
По информации агентства, решение об аннулировании было принято из-за того, что Тарлев является председателем партии «Будущее Молдовы», а потому не может баллотироваться в качестве независимого кандидата. Иной причиной являются нарушения в процессе сбора подписей в поддержку кандидата с использованием логотипа своей партии.
Как сообщал ТАСС, 23 августа ЦИК Молдавии зарегистрировал группы четырех кандидатов на выборах президента: бывшего генпрокурора Александра Стояногло, экс-премьеров Василия Тарлева и Иона Кику и экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку.
26 августа выдвинутый оппозиционным блоком «Победа» Василий Боля подал документы в ЦИК в качестве независимого кандидата на предстоящих президентских выборах в Молдавии. В случае одобрения заявки Боли ему предстоит собрать инициативную группу с подписями.
29 августа «Ведомости» рассказали, как оппозиционный блок «Победа» готовится к выборам президента Молдавии. По словам его лидера Илана Шора, у альянса есть запасной вариант на случай отказа в регистрации.