ЦИК Молдавии аннулировал регистрацию группы по сбору подписей за экс-премьера

По информации агентства, решение об аннулировании было принято из-за того, что Тарлев является председателем партии «Будущее Молдовы», а потому не может баллотироваться в качестве независимого кандидата. Иной причиной являются нарушения в процессе сбора подписей в поддержку кандидата с использованием логотипа своей партии.