Песков: Путин всегда направляет личные подарки ко дню рождения Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин всегда направляет личные подарки ко дню рождения его белорусского коллеги Александра Лукашенко, заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, какие-то личные подарки обязательно направляются в такие дни, конечно. Всегда по-разному, но всегда именно личные подарки президент направляет», – ответил Песков на вопрос журналиста, как в этом году Путин поздравил Лукашенко.
Представитель Кремля пообещал уточнить у президента РФ, какой именно подарок был отправлен им в Минск на этот раз. Песков также добавил, что между главами двух государств установились «очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения».
30 августа Лукашенко исполнилось 70 лет. Путин утром наградил белорусского лидера орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между странами и поздравил его с юбилеем во время телефонного разговора.