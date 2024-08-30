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Песков: Путин всегда направляет личные подарки ко дню рождения Лукашенко

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин всегда направляет личные подарки ко дню рождения его белорусского коллеги Александра Лукашенко, заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, какие-то личные подарки обязательно направляются в такие дни, конечно. Всегда по-разному, но всегда именно личные подарки президент направляет», – ответил Песков на вопрос журналиста, как в этом году Путин поздравил Лукашенко.

Представитель Кремля пообещал уточнить у президента РФ, какой именно подарок был отправлен им в Минск на этот раз. Песков также добавил, что между главами двух государств установились «очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения».

30 августа Лукашенко исполнилось 70 лет. Путин утром наградил белорусского лидера орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между странами и поздравил его с юбилеем во время телефонного разговора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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