Путин в телефонном разговоре поздравил Лукашенко с 70-летием

Орден Лукашенко получил за «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства». В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Лукашенко за годы президентства «снискал высокий авторитет» как патриот своей страны и мудрый политик. По мнению Путина, белорусский президент последовательно отстаивает интересы республики на международной арене и умеет принимать «дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях».