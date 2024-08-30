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Путин в телефонном разговоре поздравил Лукашенко с 70-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием, а также с получением российского ордена Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Главе Белоруссии также была направлена поздравительная телеграмма. Отмечается, что в ходе разговора лидеры стран продолжили обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Орден Лукашенко получил за «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства». В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Лукашенко за годы президентства «снискал высокий авторитет» как патриот своей страны и мудрый политик. По мнению Путина, белорусский президент последовательно отстаивает интересы республики на международной арене и умеет принимать «дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях».

30 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин всегда направляет личные подарки ко дню рождения Лукашенко. Представитель Кремля пообещал уточнить у президента РФ, какой именно подарок был отправлен им в Минск на этот раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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