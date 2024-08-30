Путин в телефонном разговоре поздравил Лукашенко с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с 70-летием, а также с получением российского ордена Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
Главе Белоруссии также была направлена поздравительная телеграмма. Отмечается, что в ходе разговора лидеры стран продолжили обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.
Орден Лукашенко получил за «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства». В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Лукашенко за годы президентства «снискал высокий авторитет» как патриот своей страны и мудрый политик. По мнению Путина, белорусский президент последовательно отстаивает интересы республики на международной арене и умеет принимать «дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях».
30 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин всегда направляет личные подарки ко дню рождения Лукашенко. Представитель Кремля пообещал уточнить у президента РФ, какой именно подарок был отправлен им в Минск на этот раз.