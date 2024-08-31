Ганчев: ВС России улучшили позиции в Волчанске Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции в Волчанске Харьковской области, идут городские бои. Об этом «РИА Новости» заявил руководитель российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
По его словам, украинские и российские позиции по-прежнему разделяет река Волча, на юг и север. «Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои позиции. В основном это сейчас касается именно жилой зоны. Много сейчас боев уличных происходит», – сказал Ганчев.
18 июля заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске.