Ганчев: ВС России улучшили позиции в Волчанске Харьковской области

По его словам, украинские и российские позиции по-прежнему разделяет река Волча, на юг и север. «Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои позиции. В основном это сейчас касается именно жилой зоны. Много сейчас боев уличных происходит», – сказал Ганчев.