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Ганчев: ВС России улучшили позиции в Волчанске Харьковской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции в Волчанске Харьковской области, идут городские бои. Об этом «РИА Новости» заявил руководитель российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

По его словам, украинские и российские позиции по-прежнему разделяет река Волча, на юг и север. «Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои позиции. В основном это сейчас касается именно жилой зоны. Много сейчас боев уличных происходит», – сказал Ганчев.

18 июля заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ВС России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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