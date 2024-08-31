Мирошник рассказал о шантаже Киевом сотрудников Запорожской АЭС
Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«На территории Украины идет гражданская война, и большое количество семей оказались разделенными. Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС», – сказал Мирошник.
По его словам, таких людей вычисляют с целью оказывать давление или «провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины». Мирошник добавил, что украинские власти интересуются не только ЗАЭС, у РФ есть данные и по другим «важным объектам». Из-за рисков людям приходилось увольняться с предприятий, добавил посол.
В июле вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе по подстанции «Радуга» в Энергодаре впервые намеренно атаковали сотрудников Запорожской АЭС, говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В результате нападения пострадали восемь человек.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.