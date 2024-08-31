Мирошник рассказал о шантаже Киевом сотрудников Запорожской АЭС

По его словам, таких людей вычисляют с целью оказывать давление или «провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины». Мирошник добавил, что украинские власти интересуются не только ЗАЭС, у РФ есть данные и по другим «важным объектам». Из-за рисков людям приходилось увольняться с предприятий, добавил посол.