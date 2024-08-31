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Мирошник рассказал о шантаже Киевом сотрудников Запорожской АЭС

Ведомости

Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«На территории Украины идет гражданская война, и большое количество семей оказались разделенными. Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС», – сказал Мирошник.

По его словам, таких людей вычисляют с целью оказывать давление или «провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины». Мирошник добавил, что украинские власти интересуются не только ЗАЭС, у РФ есть данные и по другим «важным объектам». Из-за рисков людям приходилось увольняться с предприятий, добавил посол.

В июле вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе по подстанции «Радуга» в Энергодаре впервые намеренно атаковали сотрудников Запорожской АЭС, говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В результате нападения пострадали восемь человек.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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