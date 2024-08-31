Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию для участия в работе 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным распоряжения.
В состав делегации также вошли замглавы МИДа Сергей Вершинин, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев и еще пять человек.
Путин также поручил министерству иностранных дел утвердить состав советников, экспертов и технического персонала, которые будут сопровождать делегацию на Генассамблее ООН.
Открытие 79-й сессии Генеральной Ассамблеи назначено на 10 сентября. 25 сентября пройдет заседание высокого уровня по устранению угроз, вызванных повышением уровня моря, на следующий день запланировано заседание по популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, следует из повестки.