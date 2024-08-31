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Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию для участия в работе 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным распоряжения.

В состав делегации также вошли замглавы МИДа Сергей Вершинин, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев и еще пять человек.

Путин также поручил министерству иностранных дел утвердить состав советников, экспертов и технического персонала, которые будут сопровождать делегацию на Генассамблее ООН.

Открытие 79-й сессии Генеральной Ассамблеи назначено на 10 сентября. 25 сентября пройдет заседание высокого уровня по устранению угроз, вызванных повышением уровня моря, на следующий день запланировано заседание по популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, следует из повестки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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