Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН

В состав делегации также вошли замглавы МИДа Сергей Вершинин, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев и еще пять человек.