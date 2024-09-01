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FT: Евросоюз призывает страны блока радикально пересмотреть общий бюджет

Ведомости

Осенью в Евросоюзе начнутся переговоры с государствами – членами блока о бюджете на 2028–2034 гг., Еврокомиссия (ЕК) выступает за пересмотр ряда правил распределения средств между странами союза. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

Брюссель намерен «подтолкнуть» государства – члены ЕС к радикальному пересмотру своего общего бюджета в размере 1,2 трлн евро, привязав выплаты к экономическим реформам вместо автоматической компенсации более бедным странам. Ожидается, что эти переговоры станут одними из самых сложных и напряженных, пишет газета.

По данным издания, ЕК выступает за пересмотр правил, регулирующих так называемые фонды сплочения, которые распределяют «десятки миллиардов евро в год», чтобы сократить экономический разрыв между более богатыми и более бедными частями союза. Как считают сторонники инициативы, привязка реформ в пенсионном, налоговом или трудовом законодательстве к выплатам сделает расходы более эффективными. Страны, которые получают из бюджета больше, чем вкладывают в него, должны понимать, что такой мир «ушел в прошлое», заявил FT один из чиновников ЕС. 

Доступ к фондам сплочения многие государства Центральной и Восточной Европы считают «неприкосновенным». В числе таких получателей – Венгрия, Словакия и страны Балтии и их правительства могут начать выступать против любых шагов по ограничению выплат, говорится в материале. Страны же, которые вносят в бюджет ЕС больше, чем получают обратно, «более благосклонны» к переменам, указывает FT.

Европейская комиссия в рамках обсуждения бюджета ЕС рассматривает и другие изменения, в том числе вопрос о сокращении срока действия общего бюджета с семи до пяти лет. Официальное предложение по новому бюджету блока ожидается в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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