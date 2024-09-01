FT: Евросоюз призывает страны блока радикально пересмотреть общий бюджет

По данным издания, ЕК выступает за пересмотр правил, регулирующих так называемые фонды сплочения, которые распределяют «десятки миллиардов евро в год», чтобы сократить экономический разрыв между более богатыми и более бедными частями союза. Как считают сторонники инициативы, привязка реформ в пенсионном, налоговом или трудовом законодательстве к выплатам сделает расходы более эффективными. Страны, которые получают из бюджета больше, чем вкладывают в него, должны понимать, что такой мир «ушел в прошлое», заявил FT один из чиновников ЕС.