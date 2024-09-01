FT: Евросоюз призывает страны блока радикально пересмотреть общий бюджет
Осенью в Евросоюзе начнутся переговоры с государствами – членами блока о бюджете на 2028–2034 гг., Еврокомиссия (ЕК) выступает за пересмотр ряда правил распределения средств между странами союза. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).
Брюссель намерен «подтолкнуть» государства – члены ЕС к радикальному пересмотру своего общего бюджета в размере 1,2 трлн евро, привязав выплаты к экономическим реформам вместо автоматической компенсации более бедным странам. Ожидается, что эти переговоры станут одними из самых сложных и напряженных, пишет газета.
По данным издания, ЕК выступает за пересмотр правил, регулирующих так называемые фонды сплочения, которые распределяют «десятки миллиардов евро в год», чтобы сократить экономический разрыв между более богатыми и более бедными частями союза. Как считают сторонники инициативы, привязка реформ в пенсионном, налоговом или трудовом законодательстве к выплатам сделает расходы более эффективными. Страны, которые получают из бюджета больше, чем вкладывают в него, должны понимать, что такой мир «ушел в прошлое», заявил FT один из чиновников ЕС.
Доступ к фондам сплочения многие государства Центральной и Восточной Европы считают «неприкосновенным». В числе таких получателей – Венгрия, Словакия и страны Балтии и их правительства могут начать выступать против любых шагов по ограничению выплат, говорится в материале. Страны же, которые вносят в бюджет ЕС больше, чем получают обратно, «более благосклонны» к переменам, указывает FT.
Европейская комиссия в рамках обсуждения бюджета ЕС рассматривает и другие изменения, в том числе вопрос о сокращении срока действия общего бюджета с семи до пяти лет. Официальное предложение по новому бюджету блока ожидается в 2025 г.