Рябков: Москва указывает США на недопустимость участия наемников в атаках на РФ
Москва постоянно указывает Вашингтону на недопустимость участия американских наемников в атаках по российской территории. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
«Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», – подтвердил Рябков.
26 августа в интервью ABC News бывший солдат США рассказал о своем участии в наступлении ВСУ на Курскую область. По словам наемника, ему и другим сослуживцам отдали приказ зайти в российский регион, чтобы помочь со снайперской операцией, однако выполнить ее не удалось из-за царящего при наступлении хаоса. Он добавил, что операция в Курской области была неожиданной для солдат ВСУ. Наемник также отметил, что сейчас силы украинских военных сильно растянуты, что вызывает у него, как опытного военного, беспокойство.
6 августа ВСУ вторглись в Курскую область, с тех пор там продолжаются боевые действия. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.