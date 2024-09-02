26 августа в интервью ABC News бывший солдат США рассказал о своем участии в наступлении ВСУ на Курскую область. По словам наемника, ему и другим сослуживцам отдали приказ зайти в российский регион, чтобы помочь со снайперской операцией, однако выполнить ее не удалось из-за царящего при наступлении хаоса. Он добавил, что операция в Курской области была неожиданной для солдат ВСУ. Наемник также отметил, что сейчас силы украинских военных сильно растянуты, что вызывает у него, как опытного военного, беспокойство.