Путин: в ближайшие годы необходимо перевести все госуслуги в электронный вид
В ближайшие годы все государственные услуги необходимо перевести в электронный вид, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 Кызыла.
«Нам нужно сделать так, чтобы практически 100% госуслуг в ближайшие годы предоставлялось в электронном виде», – сказал он.
Путин добавил, что IT-технологии в сфере государственного управления являются наиболее ярким направлением. Он подчеркнул, что в этой области государство предоставляет целый набор льгот для того, чтобы эта деятельность развивалась наиболее быстрыми темпами.
Путин прилетел в Кызыл утром 2 сентября. Мероприятия, которые пройдут в Кызыле, связаны с началом учебного года. Это первая рабочая поездка российского лидера в Туву с 2014 г. До этого он несколько дней был в Туве в августе 2007 г. Во время посещения школы Путин провел приуроченный к 1 сентября открытый урок «Разговоры о важном». Учебное заведение № 20 было построено в рамках федерального проекта «Современная школа».