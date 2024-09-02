Путин: в ближайшие годы необходимо перевести все госуслуги в электронный вид

Путин прилетел в Кызыл утром 2 сентября. Мероприятия, которые пройдут в Кызыле, связаны с началом учебного года. Это первая рабочая поездка российского лидера в Туву с 2014 г. До этого он несколько дней был в Туве в августе 2007 г. Во время посещения школы Путин провел приуроченный к 1 сентября открытый урок «Разговоры о важном». Учебное заведение № 20 было построено в рамках федерального проекта «Современная школа».