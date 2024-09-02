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Путин: в ближайшие годы необходимо перевести все госуслуги в электронный вид

Ведомости

В ближайшие годы все государственные услуги необходимо перевести в электронный вид, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 Кызыла.

«Нам нужно сделать так, чтобы практически 100% госуслуг в ближайшие годы предоставлялось в электронном виде», – сказал он.

Путин добавил, что IT-технологии в сфере государственного управления являются наиболее ярким направлением. Он подчеркнул, что в этой области государство предоставляет целый набор льгот для того, чтобы эта деятельность развивалась наиболее быстрыми темпами.

Путин прилетел в Кызыл утром 2 сентября. Мероприятия, которые пройдут в Кызыле, связаны с началом учебного года. Это первая рабочая поездка российского лидера в Туву с 2014 г. До этого он несколько дней был в Туве в августе 2007 г. Во время посещения школы Путин провел приуроченный к 1 сентября открытый урок «Разговоры о важном». Учебное заведение № 20 было построено в рамках федерального проекта «Современная школа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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