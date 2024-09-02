Ушаков рассказал о проработке нового формата в БРИКС и гостях саммита в Казани
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал на брифинге о ходе подготовки к саммиту БРИКС в Казани, который состоится 22–24 октября.
На мероприятие приглашены лидеры 36 стран из разных регионов (формально в объединении участвуют девять государств), и 18 из них уже подтвердили свое участие. Ушаков назвал «беспредельно масштабным» грядущее мероприятие в Казани. Одной из целью России как председателя в 2024 г. в БРИКС стала выработка нового формата, в котором будут учтены все желающие присоединиться или взаимодействовать с клубом.
При этом 23 августа прошло очередное заседание оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС в 2024 г. В нем приняли участие представители профильных министерств и ведомств, государственных структур. Участники заседания дали высокую оценку работе председательства Москвы в БРИКС, так как с начала 2024 г. успешно проведены порядка 140 мероприятий. Среди них – Парламентский форум БРИКС, заседания министров образования, спорта, глав прокурорских служб и др.
В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Ранее сообщалось, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.