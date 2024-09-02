Ушаков рассказал о проработке нового формата в БРИКС и гостях саммита в Казани

На мероприятие приглашены лидеры 36 стран из разных регионов (формально в объединении участвуют девять государств), и 18 из них уже подтвердили свое участие. Ушаков назвал «беспредельно масштабным» грядущее мероприятие в Казани. Одной из целью России как председателя в 2024 г. в БРИКС стала выработка нового формата, в котором будут учтены все желающие присоединиться или взаимодействовать с клубом.