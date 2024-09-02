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Ушаков рассказал о проработке нового формата в БРИКС и гостях саммита в Казани

Ведомости

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал на брифинге о ходе подготовки к саммиту БРИКС в Казани, который состоится 22–24 октября.

На мероприятие приглашены лидеры 36 стран из разных регионов (формально в объединении участвуют девять государств), и 18 из них уже подтвердили свое участие. Ушаков назвал «беспредельно масштабным» грядущее мероприятие в Казани. Одной из целью России как председателя в 2024 г. в БРИКС стала выработка нового формата, в котором будут учтены все желающие присоединиться или взаимодействовать с клубом.

При этом 23 августа прошло очередное заседание оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС в 2024 г. В нем приняли участие представители профильных министерств и ведомств, государственных структур. Участники заседания дали высокую оценку работе председательства Москвы в БРИКС, так как с начала 2024 г. успешно проведены порядка 140 мероприятий. Среди них – Парламентский форум БРИКС, заседания министров образования, спорта, глав прокурорских служб и др.

В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка,ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее сообщалось, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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