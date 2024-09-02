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Путин освободил от должности замруководителя ФМБА Фадееву

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ирину Фадееву. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Фадеева была назначена на пост замруководителя ФМБА в сентябре 2019 г. распоряжением председателя правительства России (тогда этот пост занимал Дмитрий Медведев). Согласно данным отраслевого издания Vademecum, Фадеева является выпускницей Московского государственного социального университета и РАНХиГС. С 2002 по 2004 г. она работала в Министерстве имущественных отношений России. После, до 2015 г., – в федеральном Росимуществе на разных должностях. С 2015 по 2017 г. была заместителем главы территориального управления агентства по Москве.

Перед тем как перейти на работу в ФМБА, Фадеева была начальником управления государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов Росимущества и советником руководителя ведомства.

На данный момент у руководителя ФМБА Вероники Скворцовой шесть заместителей: Татьяна Яковлева, Игорь Борисевич, Наталья Стадченко, Наталья Михайлова, Николай Солнцев и Андрей Дыдыкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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