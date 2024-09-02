Путин освободил от должности замруководителя ФМБА Фадееву

Фадеева была назначена на пост замруководителя ФМБА в сентябре 2019 г. распоряжением председателя правительства России (тогда этот пост занимал Дмитрий Медведев). Согласно данным отраслевого издания Vademecum, Фадеева является выпускницей Московского государственного социального университета и РАНХиГС. С 2002 по 2004 г. она работала в Министерстве имущественных отношений России. После, до 2015 г., – в федеральном Росимуществе на разных должностях. С 2015 по 2017 г. была заместителем главы территориального управления агентства по Москве.