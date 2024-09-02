Путин обновил состав совета по кодификации
Президент России Владимир Путин утвердил состав совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Председателем совета остался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его заместителями стали секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева и заведующий кафедрой гражданского права МГУ Евгений Суханов.
В состав совета также вошли помощник президента Лариса Брычева, судья Высшего арбитражного суда в отставке Василий Витрянский, судья Конституционного суда в отставке Гадис Гаджиев, зампред президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Михаил Гальперин, полномочный представитель президента при Госдуме Гарри Минх и др.
Указ вступил в силу со дня его подписания. Предыдущий аналогичный указ от 18 сентября 2018 г. утратил силу вместе с подписанием нового документа.
Совет по кодификации действует с 1999 г., он является консультативным органом при президенте и обеспечивает взаимодействие между федеральными и региональными органами госвласти, общественными организациями и научными учреждениями при рассмотрении вопросов, связанных с изменением гражданского законодательства.