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Путин обновил состав совета по кодификации

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил состав совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Председателем совета остался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его заместителями стали секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева и заведующий кафедрой гражданского права МГУ Евгений Суханов.

В состав совета также вошли помощник президента Лариса Брычева, судья Высшего арбитражного суда в отставке Василий Витрянский, судья Конституционного суда в отставке Гадис Гаджиев, зампред президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Михаил Гальперин, полномочный представитель президента при Госдуме Гарри Минх и др.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Предыдущий аналогичный указ от 18 сентября 2018 г. утратил силу вместе с подписанием нового документа.

Совет по кодификации действует с 1999 г., он является консультативным органом при президенте и обеспечивает взаимодействие между федеральными и региональными органами госвласти, общественными организациями и научными учреждениями при рассмотрении вопросов, связанных с изменением гражданского законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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